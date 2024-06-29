Металлические контейнеры загорелись на территории торгово-офисного центра в Астане
Сегодня, 13:52
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Сегодня, 13:52Сегодня, 13:52
140Фото: скриншот с видео
В столичном районе Сарыарка, на территории торгово-офисного центра, внутри 40-тонного металлического контейнера горели автомобильные запчасти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе ведомства.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте в МЧС просят звонить по номерам 101 или 112.
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