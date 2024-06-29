Металлические контейнеры загорелись на территории торгово-офисного центра в Астане

В столичном районе Сарыарка, на территории торгово-офисного центра, внутри 40-тонного металлического контейнера горели автомобильные запчасти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте в МЧС просят звонить по номерам 101 или 112.