  • 29 Июня, 15:48
  • BAIGENEWS

Металлические контейнеры загорелись на территории торгово-офисного центра в Астане

Сегодня, 13:52
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 13:52
Сегодня, 13:52
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Фото: скриншот с видео

В столичном районе Сарыарка, на территории торгово-офисного центра, внутри 40-тонного металлического контейнера горели автомобильные запчасти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте в МЧС просят звонить по номерам 101 или 112.

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