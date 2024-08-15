Месячник пожарной безопасности в жилом секторе стартовал в Казахстане

15 августа в Казахстане стартовал месячник пожарной безопасности, в ходе которого будет проведен комплекс мероприятий, направленный на снижение количества пожаров и гибели на них людей, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, при профилактической работе особое внимание будет уделяться домам, принадлежащим представителям социально уязвимых слоев населения. Им будет оказываться посильная помощь по приведению в порядок отопительных печей и прочистке забитых дымоходов.

Кроме того, в домах этой категорий граждан устанавливаются автономные датчики угарного газа, которые показали свою эффективность.