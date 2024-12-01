"Месячник пожарной безопасности" стартовал в Казахстане

В целях предупреждения пожаров в республике с 1 декабря Министром по ЧС объявлен "Месячник пожарной безопасности".

"В рамках месячника запланирован комплекс мероприятий, направленных на безопасное прохождение отопительного периода и предстоящих праздников: Дня независимости и Нового года", - сообщили в ведомстве.

В числе мероприятий - информирование граждан по вопросам пожарной безопасности, проведение эвакуационных тренировок на объектах с массовым пребыванием людей.

Сотрудники ведомства планируют разъяснить требования пожарной безопасности владельцам объектов с массовым пребыванием людей при организации новогодних мероприятий, в том числе проведении салютов и реализации пиротехнических изделий.