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"Месячник пожарной безопасности" стартовал в Казахстане

Он направлен на безопасное прохождение отопительного периода и предстоящих праздников.

Сегодня, 06:12
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 06:12
Сегодня, 06:12
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Фото: pixabay.com

В целях предупреждения пожаров в республике с 1 декабря Министром по ЧС объявлен "Месячник пожарной безопасности".

"В рамках месячника запланирован комплекс мероприятий, направленных на безопасное прохождение отопительного периода и предстоящих праздников: Дня независимости и Нового года", - сообщили в ведомстве.

В числе мероприятий - информирование граждан по вопросам пожарной безопасности, проведение эвакуационных тренировок на объектах с массовым пребыванием людей.

Сотрудники ведомства планируют разъяснить требования пожарной безопасности владельцам объектов с массовым пребыванием людей при организации новогодних мероприятий, в том числе проведении салютов и реализации пиротехнических изделий.

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