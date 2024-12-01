"Месячник пожарной безопасности" стартовал в Казахстане
Он направлен на безопасное прохождение отопительного периода и предстоящих праздников.
Сегодня, 06:12
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Сегодня, 06:12Сегодня, 06:12
99Фото: pixabay.com
В целях предупреждения пожаров в республике с 1 декабря Министром по ЧС объявлен "Месячник пожарной безопасности".
"В рамках месячника запланирован комплекс мероприятий, направленных на безопасное прохождение отопительного периода и предстоящих праздников: Дня независимости и Нового года", - сообщили в ведомстве.
В числе мероприятий - информирование граждан по вопросам пожарной безопасности, проведение эвакуационных тренировок на объектах с массовым пребыванием людей.
Сотрудники ведомства планируют разъяснить требования пожарной безопасности владельцам объектов с массовым пребыванием людей при организации новогодних мероприятий, в том числе проведении салютов и реализации пиротехнических изделий.
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