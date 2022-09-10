Месторождение Узень планируют "реабилитировать"

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В Мангистауской области состоялось совещание по вопросам реабилитации месторождения Узень, передаёт BaigeNews.kz.

Предполагается, что мероприятия по реабилитации месторождений позволят увеличить добычу нефти АО "Озенмунайгаз" поэтапно в течение нескольких лет до 6-6,5 млн тонн и удерживать данный показатель в следующие 10 лет.

"Считаю, что разрабатываемый план внесет значительный вклад в обеспечение социально-экономической стабильности города Жанаозен", - отметил председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев.

По его словам, на сегодняшний день "Озенмунайгаз" не в полной мере выполняет показатели нефтедобычи. Из-за технических и геологических проблем становится все труднее поддерживать объемы добычи нефти на одном уровне".

Глава КМГ отметил, что несмотря на текущий уровень ежегодных капитальных вложений наблюдается снижение добычи на месторождениях ОМГ. Это угрожает падением доходов компании, что создает риски для исполнения социальных обязательств по содержанию текущей численности работников и заработной плате.

Магзум Мирзагалиев также подчеркнул, что предел рентабельности добычи АО "Озенмунайгаз" наступит уже в 2024 году.