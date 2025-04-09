В Алматы возникла настоящая сенсация: в Сети появилось видео, на котором запечатлен частный дом, расположившийся прямо на крыше многоэтажного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz. Этот необычный объект мгновенно стал предметом обсуждения среди пользователей Instagram, а видео, опубликованное в паблике megapolis.kz, быстро набрало популярность.

Многие комментаторы узнали дом, отмечая, что подобное строение расположено на улице Жумалиева, что только добавило любопытства к этой нестандартной постройке.

В ответ на возникший ажиотаж акимат Алматы оперативно отреагировал. Как сообщили в пресс-службе, профильные службы уже занимаются выяснением правового статуса этого объекта. Вопрос о законности строительства на крыше многоэтажки требует внимательного рассмотрения.

"По информации управления градостроительного контроля г.Алматы, В настоящее время ведется сбор материалов для проведения внеплановой проверки, в рамках которой будут подниматься архивные документы для подтверждения правового статуса объекта. Объект был введен в эксплуатацию приемочной комиссией в 2012 году", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что двухэтажный таунхаус сносят в Алматы.