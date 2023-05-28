Места тушения лесного пожара в области Абай посетила министр экологии

Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова посетила резерват "Семей орманы", где уже шестой день борются с лесным пожаром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Днём 22 мая сторож с наблюдательной вышки заметил пожар на территории резервата. По предварительной информации, огонь пришёл сюда с российской территории.

Из-за крупного пожара в регионе был объявлен режим ЧС.

Вечером 25 мая объявили о локализации, распространение огня остановлено. На данный момент угрозы населённым пунктам нет, ориентировочная площадь пожара составляет около 3 500. 26 мая площадь пожара в Абайской области составила около трех тысяч гектаров, появились первые снимки из космоса.

Сегодня во время облёта территории обнаружено около четырёх дымовых точек, отдельно стоящих стволов деревьев и пней.

Сейчас ликвидацией остатков пожара занимаются 38 человек личного состава на 15 единицах техники. За всё время тушения было задействовано 75 единиц техники и 252 человека личного состава.