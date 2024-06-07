Места для проведения жертвоприношений на Курбан айт определили в Астане

В преддверии мусульманского праздника Курбан айт на столичных рынках проверили соблюдение санитарных норм в местах жертвоприношения, передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с празднованием священного праздника Курбан айт, который в этом году отмечается с 17 по 19 июня, акимат Астаны определил места для проведения жертвоприношений:

- Рынок "Шанхай"

- Рынок "Баракат" (ул. А-369, 10)

- Рынок "Жайлау" (ул. С-754, зд. 1)

- Рынок "Шолпан-ата" (шоссе "Алаш", 27/2)

- ЖМ Железнодорожный (ул. Акжар, 20)

Отметим, что владельцев сельскохозяйственных животных, реализаторов и хозяев мест убоя просят соблюдать ветеринарно-санитарные требования. Так, убой сельскохозяйственных животных должен проводиться на убойных пунктах, мясоперерабатывающих предприятиях или убойных площадках с учетными номерами, присваиваемыми в соответствии с правилами.

"Сегодня мы провели встречу с владельцами объектов забоя для обсуждения соблюдения ветеринарно-санитарных требований. Убой животных на местах, не имеющих разрешительных документов 2 категории, запрещен", — отметил в своем комментарии государственный ветеринарно-санитарный инспектор, главный специалист Мелис Кайнулдаев.

К слову, в этом году начало праздника Курбан айт выпадает на 17 июня - понедельник.