В Жезказгане городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества, повлёкшем значительный ущерб, передаёт BaigeNews.kz.

Как установил суд, инцидент произошёл в ночь на 2 января. Около 3:55 утра на фоне конфликта с супругой подсудимый решил разобраться с причиной, как он считал, всех семейных проблем — её подработкой в кафе "B.D.", расположенном на улице Абая.

Находясь за рулём своей Toyota, мужчина подъехал к заведению и умышленно наехал на его фасад. В результате пострадала входная дверь, а владелец кафе понёс ущерб на сумму 988 000 тенге.

Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Кроме того, с него взыскан материальный ущерб в пользу пострадавшего.

Приговор вступил в законную силу.