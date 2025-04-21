Месть за переработки: житель Жезказгана протаранил кафе
Суд признал водителя виновным.
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В Жезказгане городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества, повлёкшем значительный ущерб, передаёт BaigeNews.kz.
Как установил суд, инцидент произошёл в ночь на 2 января. Около 3:55 утра на фоне конфликта с супругой подсудимый решил разобраться с причиной, как он считал, всех семейных проблем — её подработкой в кафе "B.D.", расположенном на улице Абая.
Находясь за рулём своей Toyota, мужчина подъехал к заведению и умышленно наехал на его фасад. В результате пострадала входная дверь, а владелец кафе понёс ущерб на сумму 988 000 тенге.
Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Кроме того, с него взыскан материальный ущерб в пользу пострадавшего.
Приговор вступил в законную силу.
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