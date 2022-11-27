Месси вырвал победу Аргентины над Мексикой

Фото: championat.com

Сборная Аргентины обыграла команду Мексики во втором матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

Матч прошёл на стадионе "Лузаил Айконик" в Лусаиле и завершилась со счетом 2:0. На 64-й минуте встречи счет открыл форвард Лионель Месси. А на 87-й минуте ворота соперников поразил полузащитник Энцо Фернандес.

Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони убрал из основы пять человек – Кристиана Ромеро, Науэля Молину, Николаса Тальяфико, Леандро Паредеса и Алехандро Гомеса. Видимо, эти игроки разочаровали его больше остальных. В стартовый состав среди прочих попал правый защитник Гонсало Монтьель, которого полтора года назад забраковал Леонид Федун.

Пикантности этому противостоянию добавлял тот факт, что Мексику возглавляет аргентинец Херардо Мартино, работавший с Месси в сборной и "Барселоне".

Мексика слабо показала себя в ситуации, когда требовалось отыгрываться. За весь второй тайм команда Мартино нанесла лишь один удар против четырёх у "альбиселесте" (в створ – 0:2). В 3-м туре Аргентине нужно не проиграть Польше, хотя не исключено, что потребуется победа.

Игра против Мексики стала для Месси 21-й за сборную Аргентины на чемпионатах мира. Таким образом, он повторил рекорд Марадоны по количеству встреч в составе аргентинской команды в рамках мундиаля.

Напомним, 22 ноября Аргентина проиграла Саудовской Аравии в первом матче группового этапа чемпионата мира в Катаре со счетом 1:2.