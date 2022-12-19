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Лента новостей

Molly Darlington/Reuters 19 Декабря, 03:25
581
19 Декабря, 03:25
581
Фото: Molly Darlington/Reuters

Месси стал лучшим игроком ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. На счету 35-летнего нападающего семь голов в семи матчах (четыре с пенальти) и три результативные передачи, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Газета.RU.

Лучшим голкипером был признан аргентинец Эмилиано Мартинес, а лучшим молодым игроком стал Энцо Фернандес.

Для Месси этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Нападающий дебютировал на "мундиале" в 2006 году в матче против сборной Сербии и Черногории. В 2014 году он стал серебряным призером турнира в составе сборной Аргентины. Всего на его счету 171 матч в составе национальной команды и 98 забитых мячей.

Сегодня сборная Аргентины в финале ЧМ по пенальти переиграла сборную Франции. Основное время матча закончилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы: один из ударов парировал голкипер новоиспеченных чемпионов мира Эмилиано Мартинес. Месси оформил дубль.

Этот трофей стал первым в карьере 35-летнего аргентинца. В 2014 году он вместе с командой остановился в шаге от золота, уступив Германии в финале. Для аргентинцев эта победа на ЧМ стала третьей в истории.

Напомним, сборная Аргентины стала Чемпионом мира по футболу.

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#футбол #рейтинг #чемпионат мира #спорт
BaigeNews.kz
19 Декабря, 03:25
581
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