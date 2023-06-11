Месси был задержан полицией

Фото: Sports.kz.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси столкнулся с проблемой в аэропорту Пекина (Китай), куда он прилетел для участия в товарищеском матче, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

К Месси возникли вопросы на паспортном контроле. Дело в том, что для владельца испанского паспорта, который был при себе у Лео, Китай не является безвизовой страной. В итоге правоохранительные органы задержали звезду мирового футбола. Впрочем, спустя два часа Месси получил визу в ускоренном порядке и успешно прошел таможню.

15 июня Лионель Месси в составе сборной Аргентины сыграет в товарищеском матче против команды Австралии. На эту игру букмекерская контора Parimatch предлагает такие коэффициенты: победа Аргентины — 1.18, ничья — 6.80, победа Австралии — 17.00. Матч пройдет в Пекине.