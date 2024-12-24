Стало известно, что компания Meta прекратит поддерживать мессенджер WhatsApp на старых телефонах Android, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Gsmarena.

Это коснётся устройств страше 10 лет, которые до сих пор работают на Android KitKat. Телефоны, работающие на этой версии ОС или более старой, больше не будут иметь доступа к WhatsApp с 1 января 2025 года. Это, по информации компании, необходимо, так как функции и возможности WhatsApp расширяются.

Названы модели смартфонов, на которых мессенджер перестанет работать:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini;

Motorola: Moto G (1-го поколения), Razr HD, Moto E 2014 г.;

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601;

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90;

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Напомним, ранее пользователям мессенджера WhatsApp сообщили о новых функциях.