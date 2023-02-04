Мешкотара, лодки и мотопомпы: в ЗКО готовятся к павлодкам

Фото: ДЧС ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев проинспектировал реконструкцию Кирово-Чижинского канала и модернизация Кировского водохранилища, а также ознакомился с состоянием пруда Ветелки,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Аким дал конкретные поручения руководителям ответственных учреждений по безопасному проведению паводкового периода.

"В целом в 2022 году по области выполнено 80 противопаводковых мероприятий, в результате которых укреплено 20 км защитных дамб, устроены более 13 тысяч километров водоотводных каналов, установлены 17 водопропускных труб, проведены ремонтные работы на автодорогах и водохранилищах. Заготовлены запасы горюче-смазочных материалов, мешкотары, инертных материалов (18 тысяч тонн инертных материалов, 56 тысяч мешков, почти 80 тонн ГСМ)", — рассказали в ДЧС.

В ведомстве уточнили, что к возможной ликвидации последствий паводков готовы около трех тысяч человек, свыше 700 единиц техники, порядка 60 плавсредств и более 260 мотопомп.

В целом по области паводковая ситуация стабильна. Подготовительные работы продолжаются.

Фото ДЧС ЗКО