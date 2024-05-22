Мешали спать: за убийство малолетнего брата и падчерицы судят жителя Петропавловска

Сразу три уголовные статьи вменяют 26-летнему петропавловцу, который оказался на скамье подсудимых после пожара в одном из частных домов областного центра. Тогда в сгоревшем помещении обнаружили тела двух несовершеннолетних детей и девушки, сообщает BaigeNews.kz.

Инцидент произошел прошлой осенью. Единственный спасшийся из пожара в тот трагический вечер рассказывал соседям, что пытался спасти свою семью: младшего брата, сожительницу и ее дочь. Но все трое погибли, а спустя месяц оставшегося в живых задержали по подозрению в убийстве.

Подсудимый настоял на суде присяжных. Спустя почти 8 месяцев после трагедии, прокурор Роза Жолаушинова зачитала обвинительный акт и подробности дела.

По данным следствия, подсудимый К вечером того дня вернулся с работы и лег спать. Но его сон нарушили голоса детей, которые громко играли. Мужчина начал ругать детей, за которых вступилась его сожительница А. Между парой возник конфликт, они разговаривали на повышенных тонах.

Четырехлетний брат подсудимого и полуторагодовалая дочь его сожительницы испугались агрессивного поведения мужчины.

"В этот момент К, испытывая внезапно возникшую неприязнь к А, осознавая своё физическое превосходство над окружающими, задался умыслом на совершение убийства малолетней девочки в присутствии её матери. К. взял на руки малолетнюю, бросил руками с высоты собственного роста в сторону веранды дома. Не имея какого-либо жизненного опыта, она ударилась всем телом о деревянный пол. В том числе и жизненно важным органом - левой теменной затылочной областью головы. От чего потеряла сознание и в последующем от полученного повреждения скончалась на месте", - уточнила прокурор.

Сожительница подсудимого подбежала к упавшей дочери и, по данным следствия, начала угрожать К уголовной ответственностью.

"К., понимая, что причинил смерть малолетней и опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, задался умыслом на причинение смерти А и малолетнего С (брата)", - цитата из обвинительного акта.

По словам прокурора, К. пытался задушить потенциальных свидетелей. Цинично и безжалостно напал на своего младшего брата и перекрывал ему ладонью кислород до наступления смерти малолетнего. Однако девушка от удушья лишь потеряла сознание.

Намереваясь завуалировать случившееся под несчастный случай, подсудимый переместил тела в веранду. Поджог вещи и заперся в доме. Как только едкий дым начал проникать к нему в комнату, К выбил окно и выпрыгнул на улицу. Выбежавшим на крики мужчины соседям он рассказал, что всеми силами пытался спасти семью.

Судебно-медицинскую экспертизу троих погибших проводили дважды.

"Достоверно установлено, что смерть А 2002 года рождения наступила от острого отравления окисью углерода. Что подтверждается совокупностью данных первичного и повторного исследования трупа. Также гистологически установлены термические ожоги до четвёртой степени общей площадью около 99%. Свидетельствует о прижизненном нахождении А в очаге пожара", - зачитала прокурор.

Установить причину смерти четырехлетнего мальчика эксперты не смогли. Однако признаков прижизненного нахождения в очаге пожара тоже не обнаружили. У полуторагодовалой девочки обнаружили перелом левой теменной затылочной кости слева, эпидермальные гематомы, внутримозговое кровоизлияние, что могло явиться непосредственной причиной смерти. Предположительно смерть могла наступать до пожара.

"Таким образом подсудимый совершил по совокупности правонарушение убийство двух и более лиц заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. Уголовное правонарушение предусмотренное ст 99 ч 2 п 1,3,5 УК РК. А также убийство малолетнего лица. То есть правонарушение, предусмотренное статьёй 99 частью 3 УК РК", - подчеркнула прокурор.

На суде К полностью не признал вину. Мотивировал неприязненным отношением к нему следователя.

Из показаний матери подсудимого и погибшего мальчика, К и его сожительница А не конфликтовали, любили друг друга и планировали пожениться. Также подсудимому вменяют статью 293 часть 2 "Хулиганство" и статью 107 часть 2 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" за совершенные ранее правонарушения.