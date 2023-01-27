Меры по улучшению инвестиционного климата рассмотрели в правительстве

Фото: primeminister.kz

Предложения по усилению работы инвестиционного блока правительства рассмотрены на заседании Совета по экономической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Участники обсудили меры по ускорению процесса рассмотрения инвестиционных споров, усилению правовой защиты инвесторов и устранению причин для неисполнения госорганами договорных обязательств.

Также рассмотрены предложения по стимулированию привлечения инвестиций в регионах, упрощению налогового и таможенного администрирования, расширению доступа предпринимателей к финансированию.

Кроме того, на заседании выработаны рекомендации по снятию барьеров при получении инвесторами технических условий и земельных участков для проектов. В частности, это касается оцифровки процесса выдачи разрешений посредством автоматизации и применения системы управления рисками, а также повышения ответственности оценочных компаний.

По итогам обсуждения Советом поручено доработать новый пакет мер по усилению инвестиционного блока правительства для его дальнейшей реализации.