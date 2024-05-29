Меры по развитию сетей 5G обсудили в правительстве

Реализацию проектов в сфере телекоммуникаций обсудили на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с участием представителей операторов связи и местных исполнительных органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Рассмотрен ход реализации проектов по прокладке сетей связи в сельских населённых пунктах и волоконно-оптических линий по дну Каспийского моря. Также обсуждены меры по развитию сетей 5G и реализации указа главы государства о либерализации экономики.

Роман Скляр поручил ускорить темпы исполнения проектов и подключения качественного Интернета. Перед акиматами и операторами связи поставлена задача ускорить разработку проектно-сметной документации по установке антенно-мачтовых сооружений.

Для наращивания транзитного потенциала по передаче данных будет форсирована работа по прокладке линий связи по дну Каспийского моря и строительству гипермагистрали "Запад – Восток".

Отдельное внимание уделено качественному оказанию услуг связи и доступа к Интернету, а также оперативному устранению нарушений по обращениям граждан.