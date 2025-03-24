В Восточно-Казахстанской области активно проводятся проверки паводкоопасных участков, и работы по предотвращению затоплений продолжаются, передаёт BaigeNews.kz. Круглосуточная дежурная служба организована для оперативного реагирования. Ситуация находится под постоянным контролем оперативного штаба и главы региона.

В Уланском районе на постоянном контроле акимата находятся территории, попадающие в зону риска. Особенно пристальное внимание уделено близости села Герасимовка, где интенсивно пошла талая вода с полей. Для предотвращения подтоплений был углублён отводной канал, а укрепительные работы с использованием инертных материалов позволили удержать воду от жилых домов. Талая вода с трёх придворовых участков успешно отведена, и в селе активно продолжаются противопаводковые мероприятия. Аким области Нурымбет Сактаганов лично находится на месте, давая распоряжения по укреплению берега канала и углублению арыков, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод воды.

"Все службы работают в режиме повышенной готовности. Даже в праздничные дни мы не расслабляемся. В случае необходимости задействуем дополнительную технику для предотвращения паводков и защиты территории. Жители области должны праздновать Наурыз без беспокойства, а мы позаботимся о безопасности", - отметил Нурымбет Сактаганов.

В Тарбагатайском районе также проведены обследования паводкоопасных участков, среди которых солнечная сторона горы Манырак, Кара Тогам, Есенгелди и Баргана.

В районе Алтай продолжается процесс вскрытия рек, и ежечасный мониторинг уровня воды и погодных условий позволяет держать ситуацию под контролем.

В селе Үлкен Нарын на улице Алтайэнерго было зафиксировано скопление талых вод возле хозяйственной постройки, однако угрозы для жилого дома не возникло. Благодаря расположению дамбы и очищенному обводному каналу вода успешно отводится, и ситуация постепенно стабилизируется. Все службы ЧС и местные органы власти внимательно следят за развитием ситуации, обеспечивая защиту с помощью инертных материалов и спецтехники.