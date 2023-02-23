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Меры по демонополизации сфер производства нефтепродуктов примут в Казахстане Сегодня, 08:48
39
Сегодня, 08:48
39

Меры по демонополизации сфер производства нефтепродуктов примут в Казахстане

Предложения по реализации новых антимонопольных мер в сфере производства нефтепродуктов и на рынке пассажирских авиаперевозок рассмотрены на заседании Комиссии по демонополизации экономикипередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, под председательством премьер-министра Алихана Смаилова обсуждены вопросы возврата ключевых функций технического сервиса на одном из нефтеперерабатывающих заводов с аутсорсинга в ведение самого предприятия. Это позволит отсечь от выполнения данных услуг лишних посредников.

Кроме того, участники заседания рассмотрели меры в сфере пассажирских авиаперевозок, которые позволят исключить возможность необоснованного повышения цен на билеты за счет пробелов в законодательстве.

По итогам обсуждения премьер-министр поручил уполномоченным госорганам принять все необходимые меры для реализации утвержденных решений.

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#нефтепродукты #авиаперевозки #производство
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:48
39
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