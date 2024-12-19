"Мертвые души" нашли в детском саду Шымкента
В Шымкенте вынесен приговор в отношении учредителей детского сада.
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Прокуратура Аль-Фарабийского района города Шымкент выявила фиктивные приписки посещения детей в дошкольные учреждения, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе проведения анализа установлены факты незаконного использования денежных средств, выделенных из государственного бюджета на сумму более 8 млн тенге.
"Так, частные учреждения "Т" и "Б" направляли ложные сведения в Управление образования об обучении не посещающих детские сады детей (мертвые души) и использовали бюджетные средства для своих нужд", - говорится в сообщении прокуратуры города.
Приговором Межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент учредители детских садов осуждены за мошенничество к различным видам наказания с полным возмещением государству ущерба.
В этом направлении работа продолжается.
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