Мертвого младенца обнаружили в Алматинской области

В Алматинской области погиб новорожденный. Страшную находку обнаружили в Енбекшиказахском районе, передаёт BaigeNews.kz.

Смерть, возможно, наступила 29 октября. В региональном Департаменте полиции сообщили, что "по факту убийства матерью новорожденного ребенка полицией возбуждено уголовное дело".

"В ходе розыскных мероприятий установлена биологическая мать ребенка, которая госпитализирована в районную больницу. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в комментарии ДП.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе департамента.