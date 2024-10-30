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Мертвого младенца обнаружили в Алматинской области

Сегодня, 18:38
АВТОР
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cn2.com Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38
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Фото: cn2.com

В Алматинской области погиб новорожденный. Страшную находку обнаружили в Енбекшиказахском районе, передаёт BaigeNews.kz.

Смерть, возможно, наступила 29 октября. В региональном Департаменте полиции сообщили, что "по факту убийства матерью новорожденного ребенка полицией возбуждено уголовное дело". 

"В ходе розыскных мероприятий установлена биологическая мать ребенка, которая госпитализирована в районную больницу. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в комментарии ДП.  

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе департамента.

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