Мертвого младенца обнаружили в Алматинской области
Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38Сегодня, 18:38
117Фото: cn2.com
В Алматинской области погиб новорожденный. Страшную находку обнаружили в Енбекшиказахском районе, передаёт BaigeNews.kz.
Смерть, возможно, наступила 29 октября. В региональном Департаменте полиции сообщили, что "по факту убийства матерью новорожденного ребенка полицией возбуждено уголовное дело".
"В ходе розыскных мероприятий установлена биологическая мать ребенка, которая госпитализирована в районную больницу. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в комментарии ДП.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе департамента.
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