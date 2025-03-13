В столице с 11 по 31 марта проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад", направленное на профилактику и выявление людей, причастных к совершению краж скота, пресечение незаконной деятельности пунктов приема, перевозки и незаконной реализации мясной продукции, а также выявления мест изготовления и выдачи поддельных ветеринарных справок, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские проводят рейды, проверяют объекты внутренней торговли, автомобили, перевозящие скот и мясопродукцию, обходят окраины столицы.

За период проведения ОПМ, сотрудниками полиции на ТЦ "Евразия-1" и на посту "Куйгенжар" выявлены три факта незаконной перевозки мясной продукции, не имея при себе соответствующих документов. Проверены объекты крестьянских хозяйств, ферм, отгонных точек и убойные пункты, с владельцами которых проведена профилактическая беседа о санитарных нормах.

Также, во время проведенных мероприятий оперативниками был задержан 34-летний гражданин, который организовал продажу мясной продукции непригодной для употребления в пищу.

"Предварительно, в данном подпольном производстве осуществлялась переработка и продажа мертвечины (туши баранов). Ведется экспертиза. Правонарушитель был привлечен к административной ответственности", - говорится в сообщении.