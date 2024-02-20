Мереке Пшембаев освобождён от должности вице-министра по ЧС

Постановлением правительства Мереке Пшембаев освобождён от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК согласно поданному заявлению, передаёт BaigeNews.kz.

Пшембаев родился в 1962 году в Павлодарской области. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, Институт рынка при Казахской государственной академии управления, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 1985 году старшим дорожным мастером, главным инженером Майского райавтодора Павлодарского областного управления автомобильных дорог.

С 1986 по 1996 годы работал на различных должностях в квазигоссекторе, после занимал руководящие должности в структурах Министерства транспорта и коммуникаций РК.

Был гендиректором РГП "Казахавтодор", вице-министром транспорта и коммуникаций, председателем Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2019 по 2020 годы - ответственный секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С 2020 года - вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК.