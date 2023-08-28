  • 28 Августа, 15:11
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Mercedes сбил семь человек на автобусной остановке в Алматы

Сегодня, 14:17
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total.kz, иллюстративное фото Сегодня, 14:17
Сегодня, 14:17
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Фото: total.kz, иллюстративное фото

Семь человек госпитализированы после наезда автомобиля на автобусную остановку в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В департаменте полиции города сообщили, что 28 августа, в 12:20 36-летний водитель, управляя автомашиной Mercedes, допустил наезд на остановочный комплекс.

Происшествие случилось на углу улиц Абылай хана - Райымбека. 

В результате данного ДТП пострадали семь человек, находившихся на остановке.

Они доставлены в медицинские учреждения города.

Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован и принят в производство сотрудниками УП Алмалинского района.

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