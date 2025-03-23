Мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан в рамках расследования о коррупции и связях с терроризмом. Как сообщают турецкие СМИ, он был доставлен в суд по запросу прокуратуры и арестован решением судьи по уголовным делам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN Turk.

По данным прокуратуры, в отношении Имамоглу и еще 99 человек ведется расследование по подозрению в руководстве преступной организацией, участии в преступной группе, взяточничестве, мошенничестве, незаконном сборе персональных данных и манипуляциях с тендерами. Также против мэра, его заместителя по общим вопросам Махира Полата, мэра района Шишли Ресула Эмраха Шахана и еще четырех человек выдвинуты обвинения в поддержке террористической организации PKK/KCK.

Как уточняет A haber, Имамоглу был арестован в рамках дела о коррупции и мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир.

После завершения допросов в полиции несколько подозреваемых были доставлены в суд в Стамбульском дворце правосудия Чаглаян. По итогам слушания суд постановил взять под стражу Имамоглу. В отношении других подозреваемых судебные процедуры продолжаются.

Арест мэра Стамбула вызвал широкий общественный резонанс. Сторонники Имамоглу назвали задержание политически мотивированным, а в крупных городах Турции начались акции протеста. Оппозиционные партии и международные организации выразили обеспокоенность ситуацией, призывая к прозрачному судебному разбирательству. Турецкие власти, в свою очередь, заявляют, что расследование ведется в строгом соответствии с законом.

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. До этого Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые "ведут вещание вне рамок закона". В ночь на 23 марта полиция на демонстрациях задержала 323 человека.