Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл прокомментировала трагедию, в результате которой погибли 10 человек и ещё 30 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ABC-News.

Латойя Кантрелл заявила, что наезд авто на толпу в новогоднюю ночь является терактом. В ФБР сообщили, что пока не готовы дать происшествию такого определения. Между тем, специальный агент Алтея Дункан рассказала, что на месте нападения было обнаружено предполагаемое взрывное устройство.

Водитель, который сбил людей, во время происшествия пытался убить как можно больше людей, заявила суперинтендант полиции Энн Киркпатрик. Водителя пока не удалось задержать — местные власти попросили у ФБР помощи с поиском подозреваемого.

Автомобиль врезался в толпу прохожих в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Происшествие произошло около 3.15 ночипо местному времени. Во время ЧП погибли по крайней мере 10 человек, 30 — были ранены.

При этом водитель, когда остановился, вышел из машины и открыл стрельбу по людям, после чего мужчина скрылся.