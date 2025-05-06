С 16 мая 2025 года в Казахстане вступают в силу обновленные Правила организации питания обучающихся в государственных школах, колледжах и детских садах, передаёт BaigeNews.kz. Нововведения направлены на обеспечение более качественного, здорового и прозрачного питания для детей и подростков.

Согласно приказу министра просвещения РК №93 от 30 апреля 2025 года, теперь меню на каждый день будет утверждаться руководителем учреждения образования в строгом соответствии с перспективным меню, составленным и одобренным органом здравоохранения. Это меню учитывает возрастные потребности учащихся, санитарные нормы, тип учреждения, а также наличие необходимого оборудования на пищеблоке.

Особое внимание уделяется здоровому питанию и национальным традициям: рацион должен формироваться с учетом региональных особенностей и местных продуктов. Меню с указанием точного выхода блюд будет ежедневно размещаться не только в столовой, но и в местах, доступных родителям и законным представителям детей, что усиливает открытость и контроль.

Кроме того, теперь учет школьников, получающих бесплатное питание, будет вестись через специальный аппаратно-программный комплекс, соответствующий требованиям к объектам информатизации. Это повысит прозрачность распределения питания и упростит отчетность.

Ранее мы сообщали, что школьников в Астане шокировало питание.