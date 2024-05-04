Меню школьного питания могут пересмотреть в Астане

В Астане члены межведомственной экспертной группы посетили ряд школ, чтобы проконтролировать качество питания учащихся, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Эксперты дали оценку работе бракеражной комиссии, выполнявшей контроль за работой столовой в организации образования.

В состав бракеражной комиссии входят родители и администрация школы. Они обязаны контролировать качество горячего питания и буфетных блюд, а также раз в две недели следить за соблюдением санитарно-гигиенических норм в пищеблоке.

"Цены на блюда утверждены Управлением образования. Мы обязаны кормить детей вкусно, полезно и своевременно. Наше меню соответствует установленным требованиям, меняется каждый сезон. В столовой работают 12 сотрудников", — рассказала заведующая столовой Татьяна Васильченко.

Эксперты проверили состав и количество еды, рассчитанной на каждого учащегося, а также правильность соответствующих документов. Специалисты отметили, что в ходе проверки недостатков не выявили.

"В целом на сегодняшний день качество школьного питания хорошее. Проводится подготовительная работа к новому учебному году. Возможно, меню будет пересмотрено. Работу по подготовке к качественному питанию в следующем учебном году мы начнем этим летом", — отметил заместитель руководителя Управления образования Астаны Серик Адильбаев.

Межведомственная экспертная группа с апреля проверила столовые 15 школ города.