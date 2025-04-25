"Меня запугивают": в Сети распространяют фейк-видео с главой Костанайской области
В акимате сделали заявление.
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В акимате Костанайской области предупредили жителей региона о том, что в Сети распространяют фейковое видео с участием Кумара Аксакалова, передаёт BaigeNews.kz.
"В мессенджерах распространяется фейковая видеозапись с изображением акима Костанайской области, на которой якобы глава региона заявляет об угрозах в свой адрес. Данная видеозапись сгенерирована с помощью искусственного интеллекта", - заявили в пресс-службе акимата.
Подано заявление в правоохранительные органы по факту распространения недостоверной информации.
"Злоумышленники будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Предупреждаем граждан об ответственности за распространение недостоверной информации и призываем проверять информацию на официальных источниках", - сказано в сообщении.
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