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"Меня запугивают": в Сети распространяют фейк-видео с главой Костанайской области

В акимате сделали заявление.

Сегодня, 16:04
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акимат Костанайской области Сегодня, 16:04
Сегодня, 16:04
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Фото: акимат Костанайской области

В акимате Костанайской области предупредили жителей региона о том, что в Сети распространяют фейковое видео с участием Кумара Аксакалова, передаёт BaigeNews.kz.

"В мессенджерах распространяется фейковая видеозапись с изображением акима Костанайской области, на которой якобы глава региона заявляет об угрозах в свой адрес. Данная видеозапись сгенерирована с помощью искусственного интеллекта",  - заявили в пресс-службе акимата.

Подано заявление в правоохранительные органы по факту распространения недостоверной информации.

"Злоумышленники будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Предупреждаем граждан об ответственности за распространение недостоверной информации и призываем проверять информацию на официальных источниках", - сказано в сообщении.

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