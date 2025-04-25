В акимате Костанайской области предупредили жителей региона о том, что в Сети распространяют фейковое видео с участием Кумара Аксакалова, передаёт BaigeNews.kz.

"В мессенджерах распространяется фейковая видеозапись с изображением акима Костанайской области, на которой якобы глава региона заявляет об угрозах в свой адрес. Данная видеозапись сгенерирована с помощью искусственного интеллекта", - заявили в пресс-службе акимата.

Подано заявление в правоохранительные органы по факту распространения недостоверной информации.