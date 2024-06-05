"Меня уже не обманешь" - Смаилов о расходовании бюджетных средств

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, высказался об отчете правительства за 2023 год, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее на заседании Мажилиса он заявил о неэффективном использовании государственных средств на сумму почти 500 миллиардов тенге.

"Я с себя ответственности никакой не снимаю. Как руководитель правительства, в тот период я тоже принимал участие во всей этой работе. И я уже говорил, что, встречаясь с каждым администратором бюджетной программы, я слышал и знаю, с какими бюджетными запросами заявками, обоснованием, на какие цели они просили деньги. Соответственно, в результате бюджетного процесса бюджетные деньги были выделены на решение конкретных вопросов, проектов и задач...", - сказал Смаилов.

Он подчеркнул, что другой вопрос заключается в том, как на практике были потрачены эти средства.

"Будучи главой Высшей аудиторской палаты я могу проконтролировать с внешней стороны насколько эффективно и целесообразно они израсходовали данные средства. И поскольку я сам участвовал на этапе планирования, меня обмануть невозможно. Я знаю, что они говорили тогда и сейчас. Когда они начинают приводить аргументы, почему неэффективно, не в соответствии с заявленными целями использовали, то уже разговор другой, поскольку меня уже не обманешь", - отметил глава ВАП.

Смаилов также подчеркнул, что на новой должности взял курс на гласность и широкого освещения деятельности палаты.