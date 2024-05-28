"Меня пытаются запугать" - глава Минпромышленности о петиции против отмены утильсбора

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве заявил, что в его адрес поступают угрозы в связи с петицией от отмене утильсбора в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Рассмотрение петции должно идти в рамках закона. Вы сейчас говорите, чтобы там требуют моей отставки. Я несколько раз в TikTok видел видео и комментарии читал. Есть люди, которые меня запугивают, вы это знаете. Но я скажу, вся работа, общественные процессы будут проводиться в рамках закона", - сказал министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

По его словам, на сегодня данную петицию подписали более 50 тыс. человек.