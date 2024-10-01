"Меня просили уйти": Как пенсионер Баян Ахметжанова борется за права пожилых

Самая активная пенсионерка Астаны Баян Ахметжанова уже 24 года отстаивает интересы пожилых. Большую часть своего времени она посвящает общественной работе, а в перерывах читает классику. В Международный день пожилых людей корреспондент BaigeNews узнала, что волнует пенсионеров и что значит культура старения.

69-летняя Баян Ахметжанова не боится своего возраста и на "тихую" жизнь активную общественную работу не променяет. 24 года она руководит общественным объединением "Ардагер", требуя от власти и общества достойного отношения к старости.

"Мне чиновники при должностях говорят: "Уходи". Или: "На вашем месте я бы дома сидела, как все бабушки". А я им отвечаю: "Вот и сидите дома, только не на моём месте, а на своём. Я не уйду, пока в Казахстане не появится закон "О защите прав пожилых людей". Столько уже пройдено и столько времени посвящено этому", - рассказывает Баян.

Заниматься общественной деятельностью она решила по собственной инициативе.

"В нас глубоко сидит комсомол. Тогда популярным было выражение – "кто, если не я". Поэтому ты не можешь уже отступить, когда берёшь на себя ответственность идти до конца", - говорит она.

В 2000 году в Акмолинской области появилось общественное объединение "Ардагер" под руководством Баян Ахметжановой. Сообща пенсионеры научились решать свои проблемы и привлекать внимание власти к их потребностям в услугах здравоохранения, ухода, социальной поддержки и досуга.

"Больше 15 лет потратила на то, чтобы у нас заработали центры активного долголетия. С помощью бизнесменов появились первые кабинеты. Туда приходили люди – обучались компьютерным технологиям, танцевали, пели, играли. Мы показывали, что это всё им нужно", - говорит Баян.

С работой центра в Казахстане заговорили о таких понятиях как "достойное старение" и "культура старения".

"Возраст, как платье, нужно носить с достоинством. Фразу "культура старения" каждый может принимать по своему, сделать выводы и создать целый кластер. Должны быть школы, которые помогают людям правильно стареть. Нужно стремиться внедрять лучшие практики. Вот это и есть культура старения. Это когда молодые уступают место в автобусе, а пенсионер за это благословляет. Это бережное отношение друг к другу, основанное на взаимопонимании и уважении. Тогда старики будут чувствовать себя защищёнными".

Но с каждым годом связь поколений теряется. Чтобы появился мостик взаимопонимания, "Ардагер" часто устраивает мероприятия с молодёжью.

"Ритм жизни изменился. У молодёжи тоже нельзя много требовать. Она быстро повзрослела, но не получила глубины и мудрости. Этому их могут научить пенсионеры, а те в свою очередь помогут обучиться новым технологиям", - говорит Баян.

При этом что-либо советовать молодым сегодня бесполезно, считает женщина. Здесь работает только один метод.

"Советы не будут приемлемы. Надо их брать "на слабо". А слабо ли тебе книгу прочитать и выступить со мной на эту тему? А кто сможет поспорить со мной на эту тему? Давайте прочитаем и посмотрим, кто и как понял?" - делится лайфхаками Ахметжанова.

Пожилых людей тоже нужно мотивировать правильно стареть.

"Все эти охи и ахи на тяжёлую жизнь не помогут. Люди со стороны наблюдают за нами и меняют отношение к старости. Начинают больше двигаться, отдыхать, поднимать себе и окружающим настроение. А это в свою очередь влияет на жизненный цикл", - говорит она.

В свободное время Баян Ахметжанова любит читать классическую литературу. Однако таких минут у активной пенсионерки очень мало. Помимо мероприятий в Казахстане, она участвует в конференциях и тренингах за границей.

1 октября отмечают Международный день пожилых людей. Старение населения – одна из основных глобальных тенденций, меняющих общество во всём мире. В настоящее время ожидаемая продолжительность жизни в половине стран мира превышает 75 лет. По прогнозу к 2030 году число пожилых в мире превысит число молодых, особенно в развивающихся странах.