Меня приятно удивили казахстанцы: о референдуме высказался председатель ЦИК Азербайджана

Председатель ЦИК Азербайджана Мазаир Магомед оглы поделился мнением о референдуме, который проходит в эти часы в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz

Делегация наблюдателей из Азербайджана присутствовала на 45 избирательных участках. Чтобы референдум соответствовал международным стандартам, требуется несколько факторов. Главные — это законодательная база и прозрачность.

"Прозрачность обеспечивается присутствием наблюдателей и масс-медиа. Люди на участках могли свободно голосовать. На всех участках присутствовали наблюдатели и СМИ. Это главный фактор", — говорит Мазаир Магомед оглы.

Грубых нарушений на участках референдума председатель ЦИК Азербайджана не заметил. Для него стало неожиданно приятным посещение участков в Казахстане целыми семьями:

"Любые выборы являются показателем демократии в стране, а общенародное голосование на референдуме тем более. Я был приятно удивлен тем, что на участок люди приходили с маленькими детьми. Они с большим интересом наблюдали за тем, пока их родители голосовали. Я понимаю, что казахский народ свободен и хочет взять судьбу в свои руки", — подчеркнул председатель ЦИК Азербайджана.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

После голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны, а также главы министерств.

Ранее глава миссии наблюдателей СВМДА Чжан Лин рассказала, что удивило ее на участках голосования больше всего.

А глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества подчеркнул, что референдум по строительству АЭС в Казахстане проходит в атмосфере открытости и прозрачности.