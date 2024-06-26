Меня незаконно осудили – Байжанов попросил судей исправить ошибку

Бакытжан Байжанов, осуждённый на 4 года за укрывательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, надеется на отмену приговора в суде апелляционной инстанции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я полностью не согласен. Меня незаконно осудили. Уважаемые коллеги, сегодня вы имеете власть исправить эту ошибку, доказать, что наша система способна к справедливости, что она защищает, а не разрушает. Я прошу вас внимательно пересмотреть факты моего дела. Прошу вас сделать всё возможное, чтобы справедливость восторжествовала, и чтобы каждый человек вне зависимости от обстоятельств мог рассчитывать на справедливое и равноправное отношение в суде. Мои надежды и будущее моей семьи теперь в ваших руках. Помогите восстановить мою веру в правосудие, поскольку я не совершал преступление. Моя вина не доказана. Прошу отменить приговор в полном объёме и направить дело на новое судебное разбирательство", - сказал Байжанов.

Напомним, Байжанова обвиняли по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении). Суд признал его виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления и приговорил к 4 годам лишения свободы.