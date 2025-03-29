По прогнозам "Казгидромета", 29 марта 2025 года в восьми городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия, которые могут привести к ухудшению качества воздуха. НМУ прогнозируют в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Риддере, Семее, Уральске, Атырау, Актобе и Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Жителям этих городов специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности: меньше времени проводить на улице, особенно вблизи автотрасс и промышленных зон. Детям и беременным женщинам лучше отказаться от долгих прогулок. Людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми и аллергическими недугами стоит иметь при себе необходимые лекарства. Также рекомендуется снизить физические нагрузки на свежем воздухе и по возможности заниматься спортом в закрытых помещениях.

Напомним,К слову, неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов: штиль, слабый ветер, туман, инверсия, которые способствуют накоплению вредных веществ в атмосферном воздухе.

Ранее синоптики представили прогноз погоды в Казахстанем на ближайшие три дня.