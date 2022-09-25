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  • Меньше ста заболевших коронавирусом в сутки зарегистрировано в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 08:31
351
Фото: pixabay.com

Меньше ста заболевших коронавирусом в сутки зарегистрировано в Казахстане

Суточная заболеваемость COVID-19 в стране продолжает снижаться. По последним данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, в Казахстане минувшие сутки зафиксировано 69 новых случая заражения КВИ, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 107 заболевших за сутки, а в пятницу в ковидной статистике фигурировали 114 человек.

Всего в стране подтверждено 1 393 175 случая, из них: 

  • В  Астане  — 14, 
  • В Алматы   — 12, 
  • В Шымкенте  —  0, 
  • В Акмолинской области  — 8, 
  • В Актюбинской области  — 0, 
  • В Алматинской области  — 0,
  • В Жетысуской области  — 0,
  • В Атырауской области  — 0, 
  • В Восточно-Казахстанской области  — 1,
  • В Абайской области — 2,
  • В Жамбылской области  — 0, 
  • В Западно-Казахстанской области  — 4,
  • В Карагандинской области  — 10,
  • Улытауская область  — 1,
  • В Костанайской области  — 9, 
  • В Кызылординской области — 0, 
  • В Мангистауской области  — 1, 
  • В Павлодарской области  — 3, 
  • В Северо-Казахстанской области — 4, 
  • В Туркестанской области  — 0.

Также отмечается, что В Казахстане1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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#коронавирус
Журналист
Сегодня, 08:31
351
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