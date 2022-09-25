Меньше ста заболевших коронавирусом в сутки зарегистрировано в Казахстане

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Суточная заболеваемость COVID-19 в стране продолжает снижаться. По последним данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, в Казахстане минувшие сутки зафиксировано 69 новых случая заражения КВИ, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 107 заболевших за сутки, а в пятницу в ковидной статистике фигурировали 114 человек.

Всего в стране подтверждено 1 393 175 случая, из них:

В Астане — 14,

В Алматы — 12,

В Шымкенте — 0,

В Акмолинской области — 8,

В Актюбинской области — 0,

В Алматинской области — 0,

В Жетысуской области — 0,

В Атырауской области — 0,

В Восточно-Казахстанской области — 1,

В Абайской области — 2,

В Жамбылской области — 0,

В Западно-Казахстанской области — 4,

В Карагандинской области — 10,

Улытауская область — 1,

В Костанайской области — 9,

В Кызылординской области — 0,

В Мангистауской области — 1,

В Павлодарской области — 3,

В Северо-Казахстанской области — 4,

В Туркестанской области — 0.

Также отмечается, что В Казахстане1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.