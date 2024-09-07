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Меньше находиться на свежем воздухе рекомендовали жителям двух городов

Сегодня, 08:28
АВТОР
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pixabay Сегодня, 08:28
Сегодня, 08:28
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Фото: pixabay

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 7 сентября ожидаются в Актобе и Актау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики сообщали, какой погода будет на выходных.

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