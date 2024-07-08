Меньше находиться на свежем воздухе рекомендовали жителям двух городов

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 8 июля ожидаются в Актобе и ночью в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в понедельник в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, дожди и грозы в понедельник прогнозировали на большей части территории Казахстана. По стране было объявлено штормовое предупреждение.