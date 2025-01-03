Меньше находиться на свежем воздухе 3 января рекомендовали алматинцам
Казгидромет предупредил о возможном ухудшении качества воздуха.
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 3 января ожидаются только в одном городе Казахстана — Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики прогнозируют в мегаполисе возможное ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане в январе. В ряде регионов страны 3 января объявлено штормовое предупреждение.
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