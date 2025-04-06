По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 6 апреля ожидаются сразу в четырёх городах Казахстана — Жезказгане, Балхаше, Актобе и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным синоптиков, в этих населённых пунктах в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха из-за неблагоприятных метеорологических условий, затрудняющих рассеивание вредных примесей в атмосфере.

Специалисты рекомендуют жителям придерживаться ряда мер предосторожности: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно рядом с автотрассами и промышленными зонами; отказаться от длительных прогулок детям, пожилым людям и беременным женщинам; людям, страдающим заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системой или аллергиями, необходимо иметь при себе необходимые медикаменты при выходе на улицу; ограничить физические нагрузки на свежем воздухе и по возможности перенести тренировки в закрытые помещения.

Напомним, ранее "Казгидромет" предупреждал о неустойчивой погоде в апреле. Ожидается чередование осадков, усиления ветра и температурных колебаний в большинстве регионов страны.