  • 2 Марта, 10:37
  • BAIGENEWS

Меньше гулять в воскресенье рекомендовали жителям Астаны, Алматы и ещё шести городов

Специалисты прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха.

Сегодня, 08:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
168
Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 2 марта ожидаются в  Костанай, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха. Синоптики рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. Людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми и аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты. Также рекомендуется ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе и заниматься физкультурой и спортом в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики объявлили штормовое предупреждение в большинстве регионов страны.

Самое читаемое

Наверх