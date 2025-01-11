Меньше гулять в субботу рекомендовали жителям Астаны, Алматы и ещё двух городов
Специалисты прогнозируют возможное ухудшение качества воздуха.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 11 января ожидаются в Алматы, Шымкенте, Актобе и Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики спрогнозировали резкое похолодание в некоторых регионах Казахстана.
Самое читаемое
- Полиция задержала подозреваемого в разрушительном пожаре в Лос-Анджелесе
- "Много наших друзей уехали": казахстанцы из Лос-Анджелеса рассказали, как переживают пожары
- Совершивший ДТП в Уральске чиновник освобождён от должности
- Активность на рынке недвижимости Астаны побила рекорд
- Школу акимов предложили открыть в Казахстане