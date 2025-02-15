По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 15 февраля ожидаются в Павлодаре, Караганде, Жезказгане, Темиртау, Атырау, Актобе и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха.

Cиноптики рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в предстоящие выходные страну накроет новый циклон, который принесет тепло.