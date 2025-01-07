Меньше гулять 7 января рекомендовали жителям Астаны и ещё семи городов
Синоптики прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 7 января ожидаются в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Актобе, Алматы и ночью в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики прогнозировали в Казахстане похолодание до 25 градусов мороза.
Самое читаемое
- Данияр Елеусинов сделал громкое заявление перед боем в Астане
- Четыре с половиной часа спасали малыша хирурги Акмолинской области
- Экс-аким Туркестанской области получил должность в Администрации Президента
- Крушение самолёта близ Актау: власти Азербайджана наградили казахстанских спасателей
- 12 казахстанских судей могут освободить от должностей