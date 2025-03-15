Депутат Асхат Аймагамбетов в социальных сетях поделился своим мнением о Национальном курултае, прошедшем в Бурабае, и отметил важные направления, которые затронул Президент Казахстана в своем выступлении. Депутат подчеркнул, что главное сейчас — это движение вперёд и конкретные шаги по развитию страны, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Аймагамбетова, согласно концепци, озвученной на заседании курултая, Казахстану необходимы не просто новые школы, а современные, удобные и доступные учебные заведения для каждого ребёнка, независимо от того, где он живет — в Алматы, ауле или приграничном районе.

"Инвестиции в студентов, молодых ученых, технологии — это не траты, а вложение в будущее", — отметил он. Депутаты уже работают над законопроектом о наукоградах, который должен стать важным шагом в развитии науки.

Аймагамбетов также затронул вопросы здравоохранения и социальной защиты. Он подчеркнул, что больницы и реабилитационные центры должны появляться там, где в них действительно нуждаются люди, а не в случайных местах.

"Люди не должны ехать за сотни километров, чтобы получить лечение. Уже сейчас проводится большая работа. Особое внимание уделено детям с особыми потребностями — Президент поручил разработать законопроект, который позволит каждому ребенку получить достойное образование и возможность на полноценную жизнь. Поддержка семей, защита женщин и детей — не просто слова, а задачи, которые необходимо решать", — отметил Аймагамбетов, анализируя выступление Главы государства.

Культура, по мнению депутата, играет ключевую роль в формировании национальной идентичности.

"Нация без культуры — это просто население", — заявил он. В этом направлении уже ведется работа над поправками в закон о киноиндустрии, чтобы фильмы не только финансировались, но и несли смысловую и воспитательную ценность. Также обсуждается вопрос регулирования наименований частных образовательных организаций — соответствующий законопроект уже прошел первое чтение.

Он также затронул тему развития спорта и регионов. По его словам, детям нужны игровые площадки, а молодежи — современные спортцентры.

"Не все станут чемпионами, но здоровая нация начинается с доступного спорта", — подчеркнул Аймагамбетов. Развитие регионов должно происходить не на словах, а на деле, чтобы люди оставались жить в своих городах и селах не из-за отсутствия выбора, а потому, что там есть перспективы и комфортные условия.

Эксперт также отметил, что впереди большая работа. Депутаты уже трудятся над законопроектами, касающимися образования, науки, здравоохранения и культуры. Возможно, потребуются дополнительные меры по поддержке театров и их инфраструктуры.