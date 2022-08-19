Менее тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Казахстане за сутки

Фото: BaigeNews.kz / Chursinov Artem

По данным межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки в Казахстане подтвердили 951 случай заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz.

Наиболее часто ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию показывают положительный результат в Нур-Султане и Карагандинской области. В других регионах 18 августа заразились менее ста человек. Менее десяти человек заболели в Туркестанской области и в Шымкенте.

Новые случаи КВИ 18 августа зарегистрированы:

в Нур-Султане – 163,

в Алматы – 80,

в Шымкенте – 9,

в Акмолинской области – 79,

в Актюбинской области – 23,

в Алматинской области – 18,

в Жетысуской области – 22,

в Атырауской области – 37,

в ВКО – 18,

в Абайской области - 11,

в Жамбылской области – 16,

в ЗКО – 93,

в Карагандинской области – 118,

в Улытауской области – 19,

в Костанайской области – 79,

в Кызылординской области – 22,

в Мангистауской области – 31,

в Павлодарской области – 62,

в СКО – 44,

в Туркестанской области – 7.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 21 514 человек (21 209+ и 305 КВИ-), из них в стационарах находится 918 пациентов, на амбулаторном уровне 20 596 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжёлом состоянии – 37 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – три пациента,

на аппарате ИВЛ – четыре пациента.

Выздоровели в Казахстане от КВИ за прошедшие сутки 1338 человек.

17 августа в стране были подтверждены 1169 новых случая заражения СOVID-19.