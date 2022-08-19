Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Менее тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Казахстане за сутки
BaigeNews.kz / Chursinov Artem Вчера, 08:49
430
Фото: BaigeNews.kz / Chursinov Artem

Менее тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Казахстане за сутки

По данным межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки в Казахстане подтвердили 951 случай заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz.

Наиболее часто ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию показывают положительный результат в Нур-Султане и Карагандинской области. В других регионах 18 августа заразились менее ста человек. Менее десяти человек заболели в Туркестанской области и в Шымкенте. 

Новые случаи КВИ 18 августа зарегистрированы:

  • в Нур-Султане – 163,
  • в Алматы – 80,
  • в Шымкенте – 9,
  • в Акмолинской области – 79,
  • в Актюбинской области – 23,
  • в Алматинской области – 18,
  • в Жетысуской области – 22,
  • в Атырауской области – 37,
  • в ВКО – 18,
  • в Абайской области - 11,
  • в Жамбылской области – 16,
  • в ЗКО – 93,
  • в Карагандинской области – 118,
  • в Улытауской области – 19,
  • в Костанайской области – 79,
  • в Кызылординской области – 22,
  • в Мангистауской области – 31,
  • в Павлодарской области – 62,
  • в СКО – 44,
  • в Туркестанской области – 7.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 21 514 человек (21 209+ и 305 КВИ-), из них в стационарах находится 918 пациентов, на амбулаторном уровне 20 596 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – 37 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – три пациента,
  • на аппарате ИВЛ – четыре пациента.

Выздоровели в Казахстане от КВИ за прошедшие сутки 1338 человек.

17 августа в стране были подтверждены 1169 новых случая заражения СOVID-19.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#статистика #коронавирус #МВК
Вчера, 08:49
430
Журналист

Рекомендуем

Наверх