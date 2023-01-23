Менее 40 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

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По данным Минздрава, число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки составило 35, передаёт BaigeNews.kz. Всего в стране подтверждено 1 405 452 случая.

На 23 января лечение от КВИ продолжают получать 1 837 человек (–1 699+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 139 пациентов, на амбулаторном уровне — 1 698 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжёлом состоянии — восемь пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести — пять пациентов,

на аппарате ИВЛ — три пациента.

Напомним, накануне в стране было зарегистрировано 53 случая заражения КВИ.