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Сегодня, 08:29
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70Фото: pixabay.com
Менее 40 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки
По данным Минздрава, число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки составило 35, передаёт BaigeNews.kz. Всего в стране подтверждено 1 405 452 случая.
На 23 января лечение от КВИ продолжают получать 1 837 человек (–1 699+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 139 пациентов, на амбулаторном уровне — 1 698 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжёлом состоянии — восемь пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести — пять пациентов,
- на аппарате ИВЛ — три пациента.
Напомним, накануне в стране было зарегистрировано 53 случая заражения КВИ.
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