Менее 100 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

По данным МВК по нераспространению COVID-19, за минувшие сутки, 11 сентября, в Казахстане зарегистрировано 93 заразившихся коронавирусом, передаёт BaigeNews.kz.

С начала 2020 года, когда была объявлена пандемия коронавируса, в стране подтверждено 1 391 645 случая. За прошедшие сутки случаи заражения выявлены:

в городе Нур-Султан – 16,

в городе Алматы – 20,

в городе Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 9,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 0,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 1,

в Абайской области - 1,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 17,

в Улытауской области - 0,

в Костанайской области – 14,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 4,

в Туркестанской области – 0.

Вместе с тем, за минувшие сутки 231 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших за время пандемии - 1 362 359.