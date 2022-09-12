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  • Менее 100 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане
BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:25
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Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Менее 100 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане

По данным МВК по нераспространению COVID-19, за минувшие сутки, 11 сентября, в Казахстане зарегистрировано 93 заразившихся коронавирусом, передаёт BaigeNews.kz.

С начала 2020 года, когда была объявлена пандемия коронавируса, в стране подтверждено 1 391 645 случая. За прошедшие сутки случаи заражения выявлены: 

  • в городе Нур-Султан – 16,
  • в городе Алматы – 20,
  • в городе Шымкент – 0,
  • в Акмолинской области – 9,
  • в Актюбинской области – 0,
  • в Алматинской области – 0,
  • в Жетысуской области - 0,
  • в Атырауской области – 4,
  • в ВКО – 1,
  • в Абайской области - 1,
  • в Жамбылской области – 0,
  • в ЗКО – 1,
  • в Карагандинской области – 17,
  • в Улытауской области - 0,
  • в Костанайской области – 14,
  • в Кызылординской области – 0,
  • в Мангистауской области – 4,
  • в Павлодарской области – 2,
  • в СКО – 4,
  • в Туркестанской области – 0. 

Вместе с тем, за минувшие сутки 231 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших за время пандемии - 1 362 359.  

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#статистика #коронавирус
Сегодня, 08:25
111
Журналист

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