Суд пожизненно лишил свободы виновного в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки, передаёт BaigeNews.kz.

В СМУС Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в склонении несовершеннолетней с применением насилия к потреблению аналога психотропного вещества и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего лица.

Дело рассмотрели в закрытом судебном заседании.

"Вина подсудимого доказана показаниями малолетней потерпевшей, её законного представителя, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами. Преступления, совершённые подсудимым, относятся к категории тяжких и особо тяжких и предусматривают наказание только – лишение свободы, а по части 4 статьи 121 УК – только пожизненное лишение свободы", - пояснили в суде.

С учётом обстоятельств дела и личности подсудимого он приговорён к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Приговор в законную силу не вступил.