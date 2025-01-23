Менеджеру футбольного клуба дали пожизненный срок за насилие над малолетней в Павлодаре
Дело рассмотрели в закрытом режиме.
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Суд пожизненно лишил свободы виновного в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки, передаёт BaigeNews.kz.
В СМУС Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в склонении несовершеннолетней с применением насилия к потреблению аналога психотропного вещества и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего лица.
Дело рассмотрели в закрытом судебном заседании.
"Вина подсудимого доказана показаниями малолетней потерпевшей, её законного представителя, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами. Преступления, совершённые подсудимым, относятся к категории тяжких и особо тяжких и предусматривают наказание только – лишение свободы, а по части 4 статьи 121 УК – только пожизненное лишение свободы", - пояснили в суде.
С учётом обстоятельств дела и личности подсудимого он приговорён к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Приговор в законную силу не вступил.
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