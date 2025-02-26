Мемориал Славы в Алматы вернется к первозданному виду к юбилею Победы
Вечный огонь требует заботы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы ведутся восстановительные работы вокруг Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Эти работы приурочены к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.
Реставрация проводится по итогам оценки комиссии, выявившей значительный износ гранитных и каменных плит, а также брусчатки. Мемориальный комплекс существует уже 50 лет, и за это время его покрытие подверглось серьезному разрушению. Последний капитальный ремонт здесь проводился более 20 лет назад.
Работы включают очистку пескоструйным аппаратом гранитных плит, окружающих Вечный огонь, а также восстановление гранитного плитняка и замену брусчатки между мемориальным комплексом и Вознесенским собором. Завершение реставрации запланировано на апрель 2025 года.
Инициативу поддержала внучка Героя Советского Союза Ивана Панфилова – Алуа Байкадамова. Она отметила, что многолетнее воздействие природных условий и человеческого фактора привело к значительному разрушению мемориала. По ее словам, при снятии плит стало очевидно, что бетонное основание превратилось в песок, что потребовало замены армирования и поврежденных плит.
Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев является историко-архитектурным и мемориальным заповедником. Мемориал Славы был открыт 8 мая 1975 года, в честь 30-летия Победы.
Напомним, осенью 2024 года уже проводился ремонт территории парка, включая обновление плит, пандусов и ступеней.
Самое читаемое
- Районный акимат Актюбинской области приобрел внедорожник премиум-класса
- Семья из Казахстана рассказала о жизни в Турции
- ТРЦ "Сарыарка" горел в Астане
- Лишить прав родителей, подростков отправить в спецшколу: реакция на избиение в Семее
- "Сеют в школе уличные ценности": родители учеников в Семее высказались о подростках избивших мальчика