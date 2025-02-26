В Алматы ведутся восстановительные работы вокруг Мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Эти работы приурочены к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.

Реставрация проводится по итогам оценки комиссии, выявившей значительный износ гранитных и каменных плит, а также брусчатки. Мемориальный комплекс существует уже 50 лет, и за это время его покрытие подверглось серьезному разрушению. Последний капитальный ремонт здесь проводился более 20 лет назад.

Работы включают очистку пескоструйным аппаратом гранитных плит, окружающих Вечный огонь, а также восстановление гранитного плитняка и замену брусчатки между мемориальным комплексом и Вознесенским собором. Завершение реставрации запланировано на апрель 2025 года.

Инициативу поддержала внучка Героя Советского Союза Ивана Панфилова – Алуа Байкадамова. Она отметила, что многолетнее воздействие природных условий и человеческого фактора привело к значительному разрушению мемориала. По ее словам, при снятии плит стало очевидно, что бетонное основание превратилось в песок, что потребовало замены армирования и поврежденных плит.

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев является историко-архитектурным и мемориальным заповедником. Мемориал Славы был открыт 8 мая 1975 года, в честь 30-летия Победы.

Напомним, осенью 2024 года уже проводился ремонт территории парка, включая обновление плит, пандусов и ступеней.