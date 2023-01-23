Меморандум по обучению мирного использования атомной энергии подпишет Казахстан с Венгрией

Меморандум по подготовке и обучению кадров в сфере мирного использования атомной энергии подпишут Минэнерго РК и Министерство культуры и инноваций Венгрии, передаёт BaigeNews.kz.

"26-27 января 2023 года в Будапеште состоится восьмое заседание казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Председателем казахстанкой части комиссии является министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров. В рамках МПК планируется проведение заседания казахстанско-венгерского делового совета, подписание ряда межведомственных документов, среди которых меморандум по взаимопониманию между Минэнерго РК и министерством культуры и инноваций Венгрии по подготовке и обучению кадров в сфере мирного использования атомной энергии", - сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.